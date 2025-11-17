Po završetku utakmice u Leskovcu kapiten Filip Kostić je okupio fudbalere i stručni štab, i održao govor
Fudbal
POSLUŠAJTE GOVOR KAPITENA SRBIJE: Kostić okupio saigrače, slušao i Paunović
Slušaj vest
Fudbaleri Srbije pobedom su završili kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2026.
Srbija - Letonija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
Međutim, trijumf nad Letonijom nije doneo Orlovima željen plasman na jedno od prva dva mesta u grupi K.
Ipak, pobeda nad Letonijom može da bude zalog za naredni period, u kome novi selektor Veljko Paunović ima zadatak da formira tim koji će biti kompetitivan za plasman na najveća takmičenja.
Po završetku utakmice u Leskovcu kapiten Filip Kostić je okupio fudbalere i stručni štab, i održao govor.
Kostić je ohrabrio saigrače da zadrže emociju do narednog okupljanja.
Reaguj
Komentariši