Fudbaleri Srbije pobedom su završili kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2026.

Srbija - Letonija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Međutim, trijumf nad Letonijom nije doneo Orlovima željen plasman na jedno od prva dva mesta u grupi K.

Ipak, pobeda nad Letonijom može da bude zalog za naredni period, u kome novi selektor Veljko Paunović ima zadatak da formira tim koji će biti kompetitivan za plasman na najveća takmičenja.

Po završetku utakmice u Leskovcu kapiten Filip Kostić je okupio fudbalere i stručni štab, i održao govor.

 Kostić je ohrabrio saigrače da zadrže emociju do narednog okupljanja.

Srbija, Letonija

