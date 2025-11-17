Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine posle velikog preokreta savladala je pred svojim navijačima Rumuniju rezultatom 3:1 i tako ostala u igri za plasman na Mundijal 2026. godine.

Nažalost, veliki trijumf komšija ostao je u senci incidenta koji se dogodio na tribinama stadiona "Bilino polje".

Naime, po završetku utakmice došlo je do žestokog okršaja policije i gostujućih navijača.

Nezadovolji rumunski navijači iz svog "kaveza" počeli su glasno da skandiraju "Srbija, Srbija", što je izazvalo gnev domaćih pristalica, ali i policije.

U jednom momentu pripadnici policije uleteli su na tribinu na kojoj su bili smešteni rumunski tifozi i ućutkali ih pendrecima.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Kurir sport