Žestok incident dogodio se na stadionu "Bilino polje" u Zenici.
SKANDIRALI "SRBIJA, SRBIJA" - PA DOBILI ŽESTOKE BATINE! Isplivao snimak incidenta u Zenici: Policija pendrecima mlatila rumunske navijače zbog povika sa tribina
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine posle velikog preokreta savladala je pred svojim navijačima Rumuniju rezultatom 3:1 i tako ostala u igri za plasman na Mundijal 2026. godine.
Nažalost, veliki trijumf komšija ostao je u senci incidenta koji se dogodio na tribinama stadiona "Bilino polje".
Naime, po završetku utakmice došlo je do žestokog okršaja policije i gostujućih navijača.
Nezadovolji rumunski navijači iz svog "kaveza" počeli su glasno da skandiraju "Srbija, Srbija", što je izazvalo gnev domaćih pristalica, ali i policije.
U jednom momentu pripadnici policije uleteli su na tribinu na kojoj su bili smešteni rumunski tifozi i ućutkali ih pendrecima.
