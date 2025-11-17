Slušaj vest

Reakcije kapitena Dominika Soboslaja sa te utakmice postale su hit na društvenim mrežama.

Mađari su imali sve u svojim rukama kada je reč o drugom mestu u grupi iza Portugala koji je izborio direktan plasman na Mundijal.

Republika Irska je u pretposlednjem kolu je iznenadila Portugal i kao domaćin pobedila rezultatom 2:0 i tako zadržala šanse da dođe do druge pozicije i baraža.

Međutim, čekao je težak zadatak Irce, pošto je trebalo da pobede Mađarsku u Budimpešti.

Domaćinu je bilo dovoljno da osvoji bod i imao je dva puta prednost zahvaljujući golovima Lukasa i Varge.

Nakon što je bio dvostruki strelac protiv Portugala, Mađarima je "spakovao" tri gola - u 15, 80. i 96. minutu i tako doneo veliko slavlje svojoj naciji.

1/6 Vidi galeriju Dominik Soboslaj na utakmici protiv Republike Irske Foto: Denes Erdos/AP

Reakcije Soboslaja nakon što je njegov tim postigao gol za 2:1 i primio gol za 2:3, dobro opisuje ovu utakmicu.

Fudbaler Liverpula je postao predmet podsmeha na društvenim mrežama.

Bonus video: