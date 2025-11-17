"POČEO JE DA ME DODIRUJE PO ZADNJICI..." Erling Haland ostao u NEVERICI zbog poteza defanzivca Italije! Ispovest jednog od najboljih na svetu sve šokirala!
Fudbaleri Norveške očitali su lekciju Italiji u gostima na kraju kvalifikacija za Svetsko prvenstvo i pobedom od 4:1 potvrdili su totalnu dominaciju u ovoj grupi, te su zasluženo direktno otišli na Mundijal.
Blistao je Erling Haland koji je dva puta savladao Donarumu, te je sa 16 golova zauzeo ubedljivo prvo mesto na listi strelaca evropskih kvalifikacija za Mundijal.
Ipak, nije Halandu sve bilo po volji na meču protiv Italije. Čuvao ga je Đanluka Manćini, često je ulazio u sukobe sa defanzivcem "azura", a posle meča je sve šokirao i ostavio u neverici kada je u ispovesti otkrio šta se sve dešavalo na terenu.
- Kada je rezultat bio 1:1, počeo je da me dodiruje po zadnjici i pomislio sam: "Šta, dođavola, radi?" Tada sam se pribrao i rekao mu: "Hvala ti puno na motivaciji, idemo sada" - rekao je Haland.
Manćinijeva taktika definitivno nije urodila plodom, samo je iznervirao jednog od najboljih napadača današnjice i kazna je veoma brzo stigla.
BONUS VIDEO: