Austrija se sastaje sa Bosnom i Hercegovinom u odlučujem meču za plasman na Mundijal.

BiH ima dva boda manje, tako da Austriji je dovoljan i bod.

Pred ovaj meč svoj komentar je dao fudbaler Crvene zvezde Marko Arnautović, za kojeg je ovo posebna utakmica.

Marko Arnautović i Ralf Ragnik

"Ovo je najvažnija utakmica u mojoj karijeri. Sutra će biti emotivnije nego protiv San Marina. Cela moja porodica je ovde i jedva čekam da igram".

Kapiten je takođe govorio o susretu sa austrijskim predsednikom.

"Bilo je lepo što je bio ovde i što smo mogli da razgovaramo. Rekao je da je ponosan na nas, što mi je bilo veoma posebno".

Selektor Ralf Rangnik imao je samo jedno da poruči.

"Spremni smo na sve moguće taktičke varijante Bosanaca. Ključno je da sutra budemo u trenutku, fokusirani na 90 minuta na terenu, sve ostalo je nebitno. I igrači i mi kao stručni štab jedva čekamo da sutra počne utakmica", rekao je selektor Austrije.