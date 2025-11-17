Slušaj vest

Utakmicu Bosna i Hercegovina - Rumunija u kvalifikacijama za Mundijal 2026 obeležilo je nekoliko incidenata na tribinama.

Navijači Rumunije

Tokom, a i po završetku utakmice, viđeno je nekoliko žestokih okršaja policije i rumunskih navijača.

Rumuni su sa dela tribina namenjenog gostima skandirali "Srbija, Srbija", što je izazvalo policiju da interveniše.

U jednom momentu pripadnici policije uleteli su na tribinu na kojoj su bili smešteni rumunski tifozi i ućutkali ih pendrecima.

Bosanski mediji su objavili šta je sve policija zaplenila kod rumunskih navijača. Među oduzetim predmetima je srpska zastava "Nema predaje", šajkače, kokarde, fantomke...

Fotografije je objavio ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Emir Vračo.