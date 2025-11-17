Slušaj vest

Navijači Hrvatske priredili su skandalozne scene na stadionu pod Goricom.

Crna Gora - Hrvatska Foto: Screenshot

Tokom utakmice Crna Gora - Hrvatska gostujući navijači su skandirali: "Ubij Srbina".

Oko 550 navijača koji su stigli u Podgoricu potom su pevali "Ko ne skače pravoslavac".

Crnogorski navijači su zvižducima ispratili divljanje hrvatskih navijača.

