Oko 550 navijača koji su stigli u Podgoricu potom su pevali "Ko ne skače pravoslavac"
Fudbal
U PODGORICI ODJEKIVALO "UBIJ SRBINA": Skandalozne scene na utakmici Crna Gora - Hrvatska
Slušaj vest
Navijači Hrvatske priredili su skandalozne scene na stadionu pod Goricom.
Crna Gora - Hrvatska Foto: Screenshot
Vidi galeriju
Tokom utakmice Crna Gora - Hrvatska gostujući navijači su skandirali: "Ubij Srbina".
Oko 550 navijača koji su stigli u Podgoricu potom su pevali "Ko ne skače pravoslavac".
Crnogorski navijači su zvižducima ispratili divljanje hrvatskih navijača.
Reaguj
1