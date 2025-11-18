Slušaj vest

Nije mala stvar kada postaneš roditelj! Velika je to sreća, ali i obaveza.

Marko Dmitrović, nekadašnji golman srpske fudbalske reprezentacije postao je otac.

Marko Dmitrović sa supurgom Berinom i ćerkicom Teom Foto: Printskrin/Instagram

Stiže na hiljade čestitiki

Njegova supruga Berina u Barseloni je 15. novembra donela je na svet devojčicu, kojoj su roditelji dali ime Tea. Ponosni otac objavio je na društvenim mrežama fotografiju sa suprugom i ćerkicom i dobio na hiljade čestitki.

Prvi koji je čestitao Marku Dimtroviću bio je njegov nekadašnji kolega iz reprezentacije Srbije Predrag Rajković i sam otac troje dece.

- Čestitaaam da je živa i zdrava - napisao je Rajković, a onda su nastavile da se nižu čestitke od kolega iz klubova u kojima je Marko igrao, rodbine i prijatelja.

Težak životni put

Marko Dmitrović (33) karijeru golmana počeo je u rodnoj Subotici, a u mlađim kategorijama stigao je u Crvenu zvezdu. Sa omladincima crveno-belih bio je prvak Srbije u generaciji koju je predvodio Vladan Milojević, a za koju su igrali Uroš Spajić, Filip Stojković, Goran Čaušić... Nažalost, Dmitrović nikada nije dobio pravu priliku na Marakani, pa je svoju sreću odlučio da potraži na drugom mestu.

Preko mađarskog Ujpešta i engleskog Čarltona stigao je do Španije i ekipe Alkorkon. Tu je sjajnim intervencijama i karakterom skrenuo pažnju ljudi iz Eibara, da bi potom branio za Sevilju i Leganes. Trenutno je član Espanjola iz Barselone.

Odličan na golu Espanjola - Marko Dmitrović Foto: Pablo Garcia / imago sportfotodienst / Profimedia

Otišao iz reprezentacije kao gospodin

Za A reprezentaciju Srbije Marko Dmitrović branio je od 2017. do 2022. godine i upisao 19 utakmica. Bio je učesnik dva mundijala, u Rusiji i Kataru. Posle Svetskog prvenstva u Kataru, tačnije u martu 2023. godine odlučio je da se oprosti od nacionalnog tima. Uradio je to gospodski i dostojanstveno, kako i priliči čoveku kakav je Marko Dmitrović.

Ovog leta Marko Dmitrović bio je u pregovorima sa Crvenom zvezdom, ali je odustao od povratka u matični klub iz samo jednog razloga. Stekao je uslov da dobije pasoš Španije, zbog čega je odlučio da ostane u toj zemlji.

Sa svojim Espanjolom Marko Dmitrović nalazi se u vrhu španske La Lige. Klub iz Barselone nalazi se na šestoj poziciji u prvenstvu Španije. Ove sezone Srbin je upisao 12 utakmica za Espanjol, sa kojim ima ugovor do 2028. godine.