Zvanična država Crna Gora učinila je sve da izađe u susret gostima i navijačima iz Hrvatske, pred utakmicu dve fudbalske reprezentacije u Podgorici.

I ništa tu ne bi bilo čudno, da država Crna Gora u poslednjoj deceniji, a i više čini sve da spreči dolazak navijača Srbije, kada su u pitanju utakmice dve države u bilo kom sportu.

Navijači Hrvatske prave incidente u Podgorici Foto: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia

Mržnja i šovinizam

Poznato je šta su radili navijači Hrvatske na utakmicu protiv Crne Gore. Kakve uvredljive parole su razvijali, kakve šovinističke povike pune mržnje prema Srbima uzvikivali... Prema izveštajima iz Podgorice bilo ih je oko 550.

O tome u kakvim su relacijama odnosi između Crne Gore i Hrvatske što se tiče politike, nije tema ovog teksta. Isto važi i za Srbiju. Ali bi aršini trebalo da budu isti za sve, kada su u pitanju sportske manifestacije. Ali, nisu... Situacija prema Srbima i srpskim navijačima u Crnoj Gori od promene vlasti u toj državi i odlasku Mila Đukanovića gotovo da se nije promenila.

1/6 Vidi galeriju Navijači na meču Crna Gora - Hrvatska Foto: SAVO PRELEVIC / AFP / Profimedia

Smeta i serdar Janko Vukotić

Poslednji put, kada je srpska fudbalska reprezentacija gostovala u Crnoj Gori, u martu 2023. godine, u okviru kvalifikacija za EURO 2024, navijači iz Srbije imali su ogromne probleme da dođu do karata za utakmicu.

Isto se može reći i za Srbe koji žive u Crnoj Gori, koji su u velikom broju pohrlili na tu utakmicu. UEFA je tada zbog incidenata kaznila FSS sa 50.000 franaka i jednu utakmicu bez publike, a FS Crne Gore koji je bio organizator utakmice sa 20.000 franaka.

Posle utakmice, na udaru pojedinih medija iz Crne Gore našli su se navijači Srbije iz te zemlje, zbog zastava koje su nosili i transparenatan koje su isticali na utakmicu. Prosto je neverovatno da je ogroman broj trobojki iz vremena Kraljevine Crne Gore toliko zasmetao. Možda što su skoro, pa istovetne kao i trobojke Srbije.

Isto tako, na udaru su bili navijači iz Mojkovca zbog transparenta sa likom serdara Janka Vukotića, junaka iz Mojkovačke bitke u Prvom svetskom ratu, kasnije važnog i odanog čoveka kralja Aleksandra I Karađorđevića.

Iživljavanje u Baru

Treba se setiti i 2015. godine i utakmice rukometnih reprezentacija Crne Gore i Srbije, u okviru kvalifikacija za EP, koja je igrana u Baru. Policija iz Crne Gore tada je blokirala navijače Srbije, koji su samo želeli da kupe karte i odu do biletarnice.

Nastao je nepotreban incident, a organi reda su tada navijačima poručili da će u dvoranu moći da uđu samo oni navijači, koji su nekoliko dana ranije kupili karte. To je izazvalo opšti revolt i malo je nedostajalo da dođe do velikih nereda.

Interesantno je da, dok je policija okruživala navijače Srbije iz Bara, ispred hale su se delile besplatne karte, međutim, pojedinci koji su to činili nisu želeli da ih daju i pristalicama "orlova".

Rukometni savez Crne Gore je tada ranije objavio da će ulaznice biti puštene u prodaju sat i 15 minuta pre početka utakmice, a prethodno je veći kontigent trebovan od strane RS Crne Gore i Opštine Bar. Te karte podeljene su navijačima iz drugih gradova.