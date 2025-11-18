Slušaj vest

Fudbaler Mančester junajteda Benjamin Šeško neće moći da pomogne svojoj ekipi oko četiri sedmice zbog povrede kolena koju je zadobio na utakmici protiv Totenhema (2:2) neposredno pred reprezentativnu pauzu.

Šeško zbog ove povrede propušta i mečeve Slovenije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a sada u Junajtedu kreće trka sa vremenom da se on što pre vrati na teren.

Očekuje se da će se njegova pauza delimično poklopiti sa odlascima Brajana Embuma i Amada Dijaola na Kup afričkih nacija, koji počinje 21. decembra u Maroku.

Šeško je od dolaska iz Lajpciga u avgustu za 74.000.000 funti odigrao 12 utakmica za Junajted i postigao dva gola. Za sada, nije opravdao uloženi novac, ali očekuje se da posle oporavka dobije dosta veću minutažu, jer bi Embuemo trebalo da se duže zadrži u Maroku sa svojim Kamerunom.

Junajted je posle 11 odigranih kola osmi na tabeli Premijer lige sa 18 bodova, ali mu je zona Lige šampiona udaljena samo jedan bod.

