Svašta smo videli na tribinama "Stadiona pod Goricom", ali nikako da dočekamo da najžešću moguću osudu i najžešće moguće kazne za vinovnike ovih incidenata.

Po običaju hrvatski huligani prolaze "pomaženi" od strane UEFA, dok sam podatak da su ih takve ozlogašene primili u Crnu Goru dovoljno govori.

Političar Milan Knežević, zastupnik srpskog naroda u parlamentu Crne Gore, detaljno je opisao dešavanja u Podgorici, a jedna njegova poduža rečenica odjeknula je regionom.

- Mi smo im obezbedili policijsku pratnju i zaštitu, našli podgoričke lokale gde će pevati Tompsonove pesme, preventivno pohapsili navijače Crvene zvezde i Partizana, da slučajno ne iritiraju Torcidu i Bed Blu Bojse, dok po podgoričkim ulicama pevaju “Čavoglavu” i urliču “Za dom spremni.”, poručio je Knežević i izazvao stotine komentara.

Šta se to dešavalo u Podgorici?

Hrvatski navijači su skandirali "Ubij Srbina", "za dom spremni", "ustaški se barjak vije...", "ko ne skače pravoslavac je"... Crnogorski navijači su zvižducima odgovorili na šovinizam huligana iz Hrvatske.

Niko nije objasnio zašto je uopšte bilo dozvoljeno da dokazani šovinisti mogu na fudbalsku utakmicu? Valjda bi svima već odavno trebalo da bude jasno - da njih ne treba puštati nigde van granica njihove države.