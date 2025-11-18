ČAST I BRUKA ŽIVE DOVIJEKA! Komentator RT Crna Gora nije čuo šovinističke uvrede na račun Srba: Ocenio da su hrvatski navijači korektno navijali
Ombudsman Radio-televizije Crne Gore (RTCG) zatražio je pokretanje disciplinskog postupka protiv komentatora Nebojše Šofranca zbog načina na koji je tokom prenosa fudbalske utakmice Crna Gora – Hrvatska komentarisao incidente na tribinama, uključujući govor mržnje i provokativna skandiranja, prenosi portal RTCG.
Smatra da je Šofranac relativizovao događaj, jer nije jasno osudio ekstremističke ispade, a nakon meča izjavio da je atmosfera bila korektna.
Ombudsman navodi da je time prekršio profesionalne standarde RTCG-a.
Navijači Hrvatske su tokom jučerašnje utakmice sa Crnom Gorom, u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, skandirali "Ubij Srbina", "Za dom spremni"....
Crnogorski navijači odgovorili su zvižducima, i skandiranjem "Ustaše i četnici, zajedno ste bežali".