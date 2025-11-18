Slušaj vest

Ombudsman Radio-televizije Crne Gore (RTCG) zatražio je pokretanje disciplinskog postupka protiv komentatora Nebojše Šofranca zbog načina na koji je tokom prenosa fudbalske utakmice Crna Gora – Hrvatska komentarisao incidente na tribinama, uključujući govor mržnje i provokativna skandiranja, prenosi portal RTCG.

Navijači na meču Crna Gora - Hrvatska Foto: Screenshot

 Smatra da je Šofranac relativizovao događaj, jer nije jasno osudio ekstremističke ispade, a nakon meča izjavio da je atmosfera bila korektna.

Ombudsman navodi da je time prekršio profesionalne standarde RTCG-a.

Navijači Hrvatske su tokom jučerašnje utakmice sa Crnom Gorom, u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, skandirali "Ubij Srbina", "Za dom spremni"....

Crnogorski navijači odgovorili su zvižducima, i skandiranjem "Ustaše i četnici, zajedno ste bežali".

Sramota! Navijači Hrvatske skandirali ubi Srbina u Podgorici Izvor: Društvene mreže