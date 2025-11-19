Slušaj vest

Džaka je bio na ivici suza nakon što je izviždan u Prištini tokom utakmice lažne države protiv Švajcarske koja je završena rezultatom 1:1.

Kapiten Švajcarske je pre meča svojim izjavama izazvao bes navijača u Prištini, a nakon utakmice je gotovo u suzama govorio o svemu što se dogodilo.

Celu situaciju je prokomentarisala i političarka tzv. Kosova Vijora Čitaku koja je sramnom izjavom stala u odbranu Granita Džake.

- Kada je Švajcarska pobedila Srbiju, Granit Džaka i Đerdan Šaćiri su pokazivanjem orla privukli pažnju celog sveta. Zahvaljujući toj utakmici, najveći svetski mediji su govorili o našoj istoriji. Igrači su govorili o ratu, o genocidu koji su počinili Srbi na Kosovu, o bolu kroz koji smo prošli. Govorili su o našoj dijaspori, o Granitovom ocu, koji je bio politički zatvorenik. Govorili su o Đerdanu i njegovom putu. Ko god zviždi Granitu, zviždi našoj istoriji - poručila je Čitaku.

Šta se zapravo desilo?

Džaka je pred meč ušao u rat sa Albijanom Hajdarijem i to pošto je prozvao pomenutog fudbalera da je ove godine zajedno sa Leonom Avdulahuom rešio da pređe u selekciju tzv. Kosova jer nije mogao da se izbori za minute u Švajcarskoj.

- Njh dvojica nisu imala garantovano mesto u reprezentacije. Leon Avdulahu nije bolji od Ardona Jašarija, tako da nije imao strpljenja. Opet, poštujem njihov izbor - rekao je Džaka.

Ubrzo je usledio žestok odgovor Hajdarija.

- Nema to veze sa strpljenjem. Odlučili smo da promenimo selekciju jer smo to hteli iz srca. To što je Granit Džaka rekao je samo njegovo mišljenje. Poštujem njega i njegovu karijeru, ali je samo moja odluka bila da promenim selekciju - istakao je Hajdari.



Teško mu pali zvižduci



Džaka se našao na udaru navijača koji su mu zviždali tokom čitavog meča, a kasnije se i sukobio sa vođom grupe "Dardanët", izvesnim Lulijem.

Po završetku utakmice, Džaka je otišao i na konferenciju za medije gde je pred kamerama doživeo emotivni krah i potpuno se raspao, te je bio na ivici suza.

Takođe, dao je izjavu za švajcarsku televiziju televiziju "SRF" i to odmah posle duela, gde je priznao koliko ga zvižduci i poniženje navijača bole.

- Zvižduci su poslednja stvar koju sam očekivao, pogotovo ovde kod kuće - počeo je priču Džaka, pa onda dodao:

- Boli me, boli, da budem iskren. Ali moram to da prihvatim. Nisam očekivao, ali to je deo igre. Sve je u redu.

U odbranu Granita Džake stali su saigrači iz reprezentacije Švajcarske, pa je Bril Embolo poručio sledeće:

- Zviždalo mu je 60 hiljada ljudi kada je igrao za Arsenal, vratio se još jači. On je momak jakih ramena i prebrodiće ovo, verujte mi.



Palo pomirenje



Avdulahu i Hajdari rešili su da smire strasti posle meča, pa su objavili zajedničku fotografiju sa Džakom uz poruku:

- Mi smo jedno.

