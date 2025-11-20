Slušaj vest

Reprezentativac Srbije i prvotimac belgijskog Anderlehta Mihajlo Cvetković posetio je Čukarički.

Talentovani napadač se pozdravio sa dojučerašnjim saigračima, porazgovarao je sa stručnim štabom pre jutarnjeg treninga i poželeo im sreću u nastavku sezone, posebno na predstojećem gostovanju Napretku u Kruševcu (subota, 17 časova).

cvetkovic1-768x576.jpg
Foto: Fk Čukarički

„Ovo je moja kuća, ovde sam bio od svoje devete godine, prošao sam sve mlađe kategorije kluba, debitovao za prvi tim, postigao odmah gol, u međuvremenu ih je bilo još, a neki se posebno pamte. To su pogoci protiv Crvene zvezde i Partizana u gostima, ali i onaj posle devet sekundi meča protiv Železničara, ispostavilo se najbrži u istoriji Super lige Srbije“, kazao je Cvetković, koji je u utorak veče igrao za reprezentaciju Srbije do 19 godina na kvalifikacionom turniru u Hrvatskoj, a već u sredu u večernjim časovima krenuće put Belgije, gde ga očekuje nastavak sezone sa Anderlehtom.

Mihajlo Cvetković, Čukarički Foto: Starsport/Srđan Stevanović

„Mnogo dragih lica sam video u Čukaričkom, često se čujem sa bivšim saigračima, ovde sam stekao prijateljstva za čitav život. Naravno, i sa trenerima koji su mi pomogli tokom karijere, svim zaposlenima u klubu…“.

