„Ovo je moja kuća, ovde sam bio od svoje devete godine, prošao sam sve mlađe kategorije kluba, debitovao za prvi tim, postigao odmah gol, u međuvremenu ih je bilo još, a neki se posebno pamte. To su pogoci protiv Crvene zvezde i Partizana u gostima, ali i onaj posle devet sekundi meča protiv Železničara, ispostavilo se najbrži u istoriji Super lige Srbije“, kazao je Cvetković, koji je u utorak veče igrao za reprezentaciju Srbije do 19 godina na kvalifikacionom turniru u Hrvatskoj, a već u sredu u večernjim časovima krenuće put Belgije, gde ga očekuje nastavak sezone sa Anderlehtom.