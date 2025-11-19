Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde ostvarili su danas plasman u osminu finala Kupa Srbije pošto su u Rumi na nezgodnom gostovanju pobedili Sloven rezultatom 0:2 (0:1).

Nakon meča, trener crveno-belih Vladan Milojević je rekao:

- Da, znali smo da će ekipa da igra motivisano, nadahnuto. Videli ste da imaju jako dobre igrače. Teren nam nije dozvoljavao, malo su uslovi bili teški danas. To je fudbal, ono što je nama bilo bitno je da prođemo dalje. Čestitam igračima na borbenosti, na igri koliko je moglo da se igra u ovim uslovima. Slovenu želim sve najbolje, hvala na gostoprimstvu. Prvi put sam ovde, imaju lepe uslove i samo neka nastave tako - rekao je Milojević nakon pobede.

Sloven Ruma - FK Crvena zvezda (Šesnaestina finala Kupa Srbije) Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

U osminu finala su se prethodno plasirali Mačva, Železničar Pančevo, Borac Čačak, Budućnost Dobanovci, Grafičar, Spartak, Novi Pazar, Dubočica, OFK Vršac, Jedinstvo sa Uba, Zemun, Trajal, IMT, Radnički Niš i Vojvodina.

