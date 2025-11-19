Slušaj vest

Jovan Milošević vaskrsao je fudbalsku karijeru u dresu Partizana. Uspeo je čak i da debituje za A reprezentaciju u pobedi nad Letonijom, kada je zamenio Luku Jovića.

Mladi napadač Jovan Milošević (20) stigao je prošle zime u Humsku, kada je Predrag Mijatović dogovorio jednogodišnju pozajmicu od Štutgarta.

Igra u životnoj formi - Jovan Milošević Foto: Www.partizan.rs

Nož i pogača u rukama Švaba

Odlične partije u dresu Partizana, golovi i asistencije izbacili su Jovana Miloševića u prvi plan. Toliko i da su se nemački mediji bavili mladim Srbinom i njegovim statusom u Štutgartu. Jovan Milošević ove sezone odigrao je 19 utakmica u dresu Partizana, u svim takmičenjima, dao 13 golova i upisao dve asistencije.

Nemački Bild piše da je u rukama sportskog menadžmenta Štutgarta "i nož i pogača" kako bismo mi rekli, odnosno da će nemački klub odlučiti o njegovoj daljoj sudbini. Tu se Partizan ne pita bilo šta. S obzirom na kvalitetne partije i činjenicu da je upisao u prvu utakmicu za A tim Srbije, Štutgart želi da sve to iskoristi.

Porasla mu cena

Tržišna cena Jovana Miloševića porasla je i kako piše Bild procenjeno je da mladi srpski napadač trenutno vredi 3.000.000 evra, te da će njegova vrednost rasti. U naredne tri nedelje sportski sektor Štutgarta doneće odluku o sudbini Miloševića, a poznato je da su ga pre dve godine platili Vojvodini 1.200.000 evra.

Postoje dve opcije. Da ga Štutgart proda i iskoristi njegove dobre partije u dresu Partizana, ili ga pošalje na novu pozajmicu, ovaj put u kvalitetniju ligu od srpske. Nažalost po navijače Partizana, klub iz Humske nema finansijske mogućnosti da otkupi Jovana Miloševića od Štutgarta.

Jovan Milošević na debiju za Srbiju protiv Letonije Foto: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Pita li se igrač nešto

Iako je to želja potpredsednika kluba Predraga Mijatovića, koji se teško miri sa odlukom Nemaca, jer je želeo da makar produži pozajmicu za šest meseci, do kraja aktuelne sezone. U slučaju da uspe Mijatovićeva diplomatija, Milošević bi bio od velike pomoći Partizanu u borbi za titulu prvaka Srbije.

Nažalost, izgleda se Jovan Milošević ništa ne pita u celoj situaciji. A, trebalo bi. Valjda je i za njega važno gde bi voleo da igra i gde smatra da može da napreduje u karijeri. Ili je sve liberalni kapitalizam, gde nije važno šta misli čovek, ovaj put mladi fudbaler, koji ima samo 20 leta.