Nermin Omerović, član Fudbalskog kluba DSK Devetak iz Lukavca kod Tuzle, iznenada je preminuo u 18. godini.

Ovaj talentirani mladić, koji je prve fudbalske korake napravio u lokalnim klubovima, iznenada je preminuo, što je izazvalo duboku tugu među porodicom, prijateljima i sportskim radnicima.

 Svi koji su ga poznavali kažu da je bio pouzdan, vredan, uvek na treningu, spreman da pomogne svakom saigraču, vedrog duha, spreman na šalu, često i na svoj račun.

Prema dostupnim informacijama, nadležni organi provode obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

