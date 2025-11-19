Prema dostupnim informacijama, nadležni organi provode obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti
Fudbal
TUGA U REGIONU: Preminuo 18-godišnji fudbaler
Slušaj vest
Nermin Omerović, član Fudbalskog kluba DSK Devetak iz Lukavca kod Tuzle, iznenada je preminuo u 18. godini.
Ovaj talentirani mladić, koji je prve fudbalske korake napravio u lokalnim klubovima, iznenada je preminuo, što je izazvalo duboku tugu među porodicom, prijateljima i sportskim radnicima.
Svi koji su ga poznavali kažu da je bio pouzdan, vredan, uvek na treningu, spreman da pomogne svakom saigraču, vedrog duha, spreman na šalu, često i na svoj račun.
Prema dostupnim informacijama, nadležni organi provode obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.
Reaguj
Komentariši