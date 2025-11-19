Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde su se plasirali u osminu finala Kupa Srbije, nakon trijumfa rezultatom 0:2 nad Slovenom iz Rume.

U listu strelaca se upisao i kapiten Zvezde Mirko Ivanić, koji se na taj način izjednačio sa Mihajlom Pjanovićem i sada deli deseto mesto na listi najboljih strelaca u istoriji crveno-belih sa Marakane.

Kapiten Crvene zvezde je u Rumi postigao 92. gol na takmičarskim utakmicama u crveno-belom dresu, čime se izjednačio sa nekadašnjim napadačem Pjanovićem. Time je Ivanić još jednom potvrdio status jednog od najkonstantnijih i najuticajnijih igrača svoje generacije.

Sledeći pogodak momku iz Bačkog Jarka doneo bi samostalno desetu poziciju na večitoj listi strelaca Crvene zvezde, pa će kapiten Zvezde vrlo brzo imati priliku da dodatno ispiše istoriju i učvrsti svoje mesto među legendama kluba.

NAJBOLJI STRELCI U ISTORIJI CRVENE ZVEZDE:

1 . Bora Kostić – 230

2 . Dragan Džajić – 155

3 . Dušan Savić – 149

4 . Aleksandar Katai – 146

5 . Zoran Filipović – 138

6 . Kosta Tomašević – 137

7 . Vojin Lazarević – 134

8 . Darko Pančev – 116

9 . Rajko Mitić – 109

10 . Mihajlo Pjanović / Mirko Ivanić – 92

