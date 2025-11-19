Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije ostala je bez plasmana na Svetsko prvenstvo 2026. godine na američkom kontitentu.

Ujedno, Srbija je i zbog lošeg niza rezultata, pala novoj FIFA rang listi.

1/19 Vidi galeriju Engleska - Srbija Foto: Profimedia, John Walton / PA Images / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Srbija se sada nalazi na 37. mestu, tone sve dublje, a neke od selekcija koje su ispred jesu Panama, Egipat, Vels, Škotska, Alžir.

Ono što je još gore za našu reprezentaciju jeste da su blizu Nigerija, Tunis i Paragvaj, te ukoliko se ne desi neka promena, može doći do još većeg pada.

Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo počinju u martu, a na njemu je da povrati samopouzdanje "orlova" i igrača koji su sigurno razočarani konačnim epilogom.

