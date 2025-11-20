Slušaj vest

Zahvaljujući Mihaelu Gregoriču, fudbalska reprezentacija Austrije posle 28 godina zaigraće na Svetskom prvenstvu.

Gregorič je golom u 77. minutu anulirao vođstvo Bosne i Hercegovine i tako ih poslao u baraž.

Posle najvažnijeg gola u karijeri Gregorič je otrčao do klupe, a potom podigao majicu i uštinuo se za stomak.

Heroj Austrije je posle utakmice objasnio svoj postupak.

"Ponekad nije važno koliko imate masnoće", poručio je uz osmeh.

Gregorič je, ispostavilo se, bio "zlatna rezerva" selektora Rangnika. U poslednje vreme nije mogao da se pohvali formom, pošt nije standardna u svom klubu, Brondbiju iz Danske.

"Nisam najspektakularniji igrač, ja sam jedan od najsporijih igrača. Ali, nekako, tu sam uvek. Video sam mnogo fudbalera koji dolaze i odlaze", rekao je Gregorič.