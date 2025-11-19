"Policijski službenici postupaju po nalogu nadležnog tužioca Višeg državnog tužilaštva u Podgorici u cilju analize video materijala sa nadzornih kamera koje je obezbedila policija u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima, zatim preduzimaju mere i radnje pribavljanja i izuzimanja video materijala od medijskih kuća koje su snimale utakmicu i celokupni događaj, te analiziraju video materijale dostupne na društvenim mrežama i u otvorenim izvorima, u cilju utvrđivanja identiteta lica i svih drugih relevantnih informacija koje su od značaja za ocenu i pravnu kvalifikaciju postojanja elemenata bića krivičnih dela ili prekršaja iz nadležnosti ovog ili drugog tužilaštva ", saopšteno je iz Uprave policije.