OGLASILA SE CRNOGORSKA POLICIJA: Utvrđuje se identitet hrvatskih navijača koji su šovinističkim skandiranjem vređali Srbe
Utakmica Crna Gora - Hrvatska, odigrana u Podgorici u ponedeljak, i dalje privlači veliku pažnju javnosti u celom regionu.
Utakmicu su obeležila šovinistička skandiranja hrvatskih navijača na račun Srba.
Hrvatski navijači su skandirali "Ubij Srbina", "ko ne skače pravoslavac", uz uzvikivanje fašističkih parola "Za dom spremni" i "Ajmo, ustaše".
Tim povodom se oglasila crnogorska policija, koja u saradnji sa tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici preduzima niz koordiniranih aktivnosti.
"Policijski službenici postupaju po nalogu nadležnog tužioca Višeg državnog tužilaštva u Podgorici u cilju analize video materijala sa nadzornih kamera koje je obezbedila policija u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima, zatim preduzimaju mere i radnje pribavljanja i izuzimanja video materijala od medijskih kuća koje su snimale utakmicu i celokupni događaj, te analiziraju video materijale dostupne na društvenim mrežama i u otvorenim izvorima, u cilju utvrđivanja identiteta lica i svih drugih relevantnih informacija koje su od značaja za ocenu i pravnu kvalifikaciju postojanja elemenata bića krivičnih dela ili prekršaja iz nadležnosti ovog ili drugog tužilaštva ", saopšteno je iz Uprave policije.
Saopštava se i da će se koristiti podaci i razmena istih sa nadležnim organima Republike Hrvatske.
Šovinizam hrvatskih navijača na stadionu "Pod Goricom" odmah je osudio komentator hrvatske TV, ali ne i komentator RTCG koji je ocenio da je sve bilo korektno.