Ceo svet bruji o selekciji Kurasaa koja je izborila plasman na Mundijal. Glavni razlog za to je neverovatni Iloj Rumi koji je blistao u dva meča protiv Jamajke - oba puta sačuvao mrežu! Isto je ponovio i protiv Trinadada... A,iza njega se "krije" jedna Srpkinja s kojom je u vezi koju su krunisali veridbom.

Zorana Jovanović, alijas Zorannah, verila se s Ilojem Rumijem, na egzotičnom ostrvu Kurasao, a pre ovih mečeva kvalifikacija proveli su nedelju dana proveli u Beogradu, odakle su došli iz Holandije, gde trenutno žive.

Naš paparaco nedavno je uslikao golupčiće na beogradskom aerodromu u ranim jutarnjim časovima prilikom odlaska iz Beograda, gde su čekali let za Amsterdam. Oni su bili vrlo raspoloženi, a s njima je bio i Zoranin pas. Sve vreme su pričali i smejali se, a u jednom trenutku blogerka ga je snimala i za svoj Jutjub kanal.

Kako smo primetili, Zorannah je drastično smršala, pa su mnogi prisutni komentarisali da je kost i koža. Bila je u topu s bretelama, pa je njen izgled zaista delovao kao da je na pragu anoreksije.

Podsetimo, Jovanovićeva je nedavno u svom vlogu otkrila da, iako su se ona i tamnoputi golman verili, od svadbe ipak neće biti ništa.

Ništa od svadbe

Kako je istakla, njih dvoje za venčanje, onakvo kakvo ona želi, nemaju vremena, zbog čega će samo opštinski izgovoriti sudbonosno "da".

- Ja moram ovim putem da razočaram kako moje prijatelje, tako i moje pratioce, ali od venčanja nema ništa. Nemojte pogrešno da me shvatite, mi ćemo se venčati, ali bukvalno samo opštinski da potpišemo - ispričala je ona tada.

