Rat koji se desio početkom devedesetih u Jugoslaviji razorio je državu, gradove, ali i mnoge porodice. Bitka za Vukovar trajala je od 25. avgusta do 18. novembra, a ovaj grad je skoro uništen i u sukobu Srba i Hrvata poginuo je veliki broj vojnika i civila.

Grad je bio toliko uništen da su mnogi koji su se kasnije vraćali bili u velikom problemu da ga prepoznaju. Jedan od njih bio je i legendarni srpski fudbaler i trener, Siniša Mihajlović.

Miha je rođen 1969. u Vukovaru, otac mu je bio Srbin, a majka Hrvatica. Odrastao je u Borovu, desetak kilometara od Vukovara, a u ratu mu je kuću srušio najbolji prijatelj Stipe Majić, koji je pucao u Sinišinu sliku na zidu i isterao mu roditelje. Kasnije je i zapalio kuću.

Siniša Mihajlović je u intervjuu za "Gazeta delo Sport" jednom prilikom otvorio dušu o ovoj temi.

- Rođen sam u Vukovaru, koji je za mene bio najlepši grad na svetu. Zatim je postao simbol rata. Vratio sam se dve godine kasnije, posle 25 godina. Poslednji put je bio tokom rata 1991. godine. Sve je bilo sravnjeno sa zemljom. Nisam mogao da se orijentišem. Samo skeleti zgrada, nagomilani za stvaranje rovova. Ptice nisu letele, nije bilo pasa. Grad duhova - počeo je priču tada Siniša Mihajlović, pa otkrio još neke mračne detalje:

Uvek sam pisao 'Jugosloven'

- Sećam se izgleda dva desetogodišnja dečaka koji su uzeli svoje mitraljeze. Imali su muške oči u telima dece. Tužne oči koje su već videle sve osim detinjstva. Jedan od njih mi je prišao i pitao ko sam. Često mislim na to dete, da znam šta mu se desilo. Ako ga rat nije oduzeo, danas je muškarac, možda ima ženu i decu. Nadam se da su te oči koje su odrasle prerano, ponovo odrasle i okrile malo svetla.

Legendarni Siniša Mihajlović rođen je u Vukovaru zbog majke.

- Moj otac je rođen u selu Kukulje kod Laktaša, a majku Hrvaticu upoznao je inače u Vukovaru dok je radio u preduzeću Građevinar. Do rata 1991. svi u našoj kući su se izjašnjavali kao Jugosloveni - govorio je Mihajlović, a istakao je i kako je majku morao da pita šta je on po nacionalnoj pripadnosti:

- Ne mogu da poreknem da sam pola-pola, jer je moja majka katolikinja. Ranije je bilo ono kad se prijavljuješ na registraciji, pa moraš da kažeš šta si po nacionalnoj pripadnosti, a uvek sam pisao 'Jugosloven'. Kod mene u kući se uvek tako pisalo. Nije bilo Srbin ili Hrvat, uvek Jugosloven. Sećam se da sam majku pitao šta sam - Hrvat, Srbin? Ona mi je govorila da sam Jugosloven.

Kuću mu je srušio najbolji prijatelj Hrvat

Govorio je Siniša i o rušenju njegove kuće i potezu najboljeg prijatelja da uradi tako zlu stvar, zapali mu dom, izbaci roditelje iz istog i puca u njegovu sliku.

- To je zaista malo dublja priča, kuću mi je srušio moj najbolji prijatelj Hrvat. Družili smo se, išli zajedno na more, spavao sam kod njega. Kako je počeo taj rat, svi su znali da smo mi najbolji prijatelji. Ja sam tada igrao u Zvezdi. Došao je kod mene kući i rekao mojim roditeljima da treba da idu iz kuće. Oni ga nisu ozbiljno shvatili.

Onda je došao drugi put sa još dvojicom i pucao je u moje slike, mama je imala fotke osvajanja Kupa šampiona, on je pucao u njih. Oni su tad videli da nema šale i pobegli su, a on je posle toga srušio kuću - rekao je Mihajlović, pa dodao da su kasnije uspeli da izglade odnose:

- Video sam ga 2000. godine kada smo u Zagrebu igrali protiv Hrvatske. Došao je da me pozdravi, pitao sam ga da li je istina, rekao je da jeste, ali da to nije uradio, da bi ga ubili. Objasnio mi je sve, rekao mi je 'Svi su znali da smo najbolji prijatelji, ja sam morao da dokažem da sam veliki Hrvat.

Došao sam tada kod tvojih roditelja, rekao im to, oni me nisu ozbiljno shvatili. Onda sam morao da dođem opet i pucam u slike, da bi se uplašili i pobegli, tvoju kuću sam morao da srušim. Morao sam da nađem način i njih da oteram, ubili bi me da nisam to uradio.

Podsetimo, Siniša Mihajlović preminuo je 16. decembra 2022. godine u Rimu pošto mu se vratila leukemija koju je jednom pre toga pobedio. Iza sebe ostavio je šestoro dece, od toga petoro sa suprugom Viktorijom Rapaćioni. Uništeni Vukovar do smrti nije zaboravio...

