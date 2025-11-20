- Potrebno je bilo mesec, dva, da namestim glavu da sam otišao iz Humske ulice jer sam živeo Partizan. Bilo mi je baš teško… To je najveći klub na svetu! Naravno da pratim sve. U kontaktu sam sa upravom, igračima, stručnim štabom… Drago mi je da prave dobre rezultate. Sve su to mladi igrači pojačani sa par iskusnih. Važno je da uprkos godinama preuzimaju odgovornost i idu u pravom smeru. Nije polusezona gotova biće vremena za pohvale. I ja sam bio prvi na polusezoni, ali titula nije završila u Humskoj. Važno je da ne bude euforije, već da nastave da rade kao dosad - rekao je Jovanović.