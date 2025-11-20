"PARTIZAN JE NAJVEĆI KLUB NA SVETU" Reči reprezentativca Srbije u fudbalu odjekuju
Aleksandar Jovanović, srpski golman, povremeni reprezentativac dao je zanimljiv intervju Sportskom žurnalu gde se dotakao svoje priče sa crno-belima:
- Potrebno je bilo mesec, dva, da namestim glavu da sam otišao iz Humske ulice jer sam živeo Partizan. Bilo mi je baš teško… To je najveći klub na svetu! Naravno da pratim sve. U kontaktu sam sa upravom, igračima, stručnim štabom… Drago mi je da prave dobre rezultate. Sve su to mladi igrači pojačani sa par iskusnih. Važno je da uprkos godinama preuzimaju odgovornost i idu u pravom smeru. Nije polusezona gotova biće vremena za pohvale. I ja sam bio prvi na polusezoni, ali titula nije završila u Humskoj. Važno je da ne bude euforije, već da nastave da rade kao dosad - rekao je Jovanović.
Nakon odlaska iz Partizana Jovanović je nastavio da čini čuda pred golom, ali Kodžaelija. U poslednjem kolu prvenstva Turske Jovanović je učestvovao u minimalnom trijumfu nad Galatasarajom (1:0).
- Lideru prvenstva naneli smo prvi poraz od marta! Prethodno neuspešni bili su samo protiv Ajntrahta u Ligi Evrope. Naravno da je bitna pobeda. Malo ko je očekivao naš trijumf, smatralo se da će lagano da nas savlada istambulski klub - priča čuvar mreže Kodžaelija.