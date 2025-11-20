Slušaj vest

Čukarički je još ranije saopštio da će zimske pripreme obaviti u Turskoj, izbor je ponovo pao na Antaliju. Brđani će tamo boraviti od 10. do 24. januara, na dobro poznatoj adresi.

Tehnički direktor belo-crnih Goran Grkinić, u saradnji sa stručnim štabom, već je definisao i spisak rivala tokom priprema za nastavak sezone.

A protivnici će biti prilično respektabilni. Brđani će prvi meč u Antaliji odigrati protiv poljske Krakovije 14. januara, tri dana kasnije ekipa koju sa klupe predvodi Milan Lešnjak za rivala će imati Slovacko iz Češke.

Treći meč na pripremama u Turskoj belo-crni će odigrati protiv austrijskog Linca 20. januara, a generalnu probu pred nastavak takmičenja u Super ligi Srbije Brđani će imati 23. januara, protiv poljske Jagelonije.

BONUS VIDEO: