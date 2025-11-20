Slušaj vest

Bivši as Milana, Mbaje Nijang, dao je intervju za italijansku Gazetu i tu je u superlativu govorio o legendarnom srpskom fudbaleru i treneru Siniši Mihajloviću.

Dobio je Nijang pitanje o golu koji je dao u pobedi Milana protiv Intera (3:0) 2016. godine kada je otrčao u zagrljaj Siniši Mihajloviću.

- Bio mi je poput oca. Uvek je verovao u mene, od prvog dana kada je došao smatrao me je ključnim segmentom tima. Mnogo sam mu dugovao i zato sam otišao da ga zagrlim posle tog gola. To je bio moj način da mu se zahvalim. Vest o njegovoj smrti bila je užasna, a čak i sada on je za mene važna osoba. Gde god da je, znam da me čuva i činim sve što mogu da ga učinim ponosnim - rekao je Nijang za Gazeto delo Sport, a zatim se osvrnuo na pomenuti meč u kom je Milan savladao Inter sa 3:0:

Mbaje Nijang

- Bili smo autsajderi jer je Inter tri nedelje ranije bio lider šampionata, ali smo odigrali sjajnu utakmicu. Aleks je glavom postigao prvi gol, a onda je Ikardi iz penala pogodio stativu. Njihova nemogućnost da izjednače rezultat nam je dala snagu da dodamo gas i zatvorimo utakmicu. Baka je duplirao prednost na moj centaršut, a onda sam ja iz drugog pokušaja pogodio za 3:0, nakon što mi je Handanovič odbranio drugi udarac.

Nijang je tada ostvario svoj san.

- Svi su znali da je moj san bio da postignem gol u derbiju. Bio mi je to san otkako sam kao klinac stigao u Milanelo, i ostvario sam ga.

Zatim se dotakao i Marija Balotelija.

- Mario mi je bio poput brata. Ne pričamo svakog dana, ali ga volim. Prošle godine u Đenovi živeli smo vrata do vrata.

Govorio je i o Masimilijanu Alegriju kod kog je debitovao za prvi tim.

- Nisam imao ni osamnaest godina, a opet, on me je uveo u drugom poluvremenu protiv Bolonje pokazavši da ima veliko poverenje u mene. Naučio me je pomalo od svega. Već sam bio profesionalac u Francuskoj sa Kaenom, ali italijanska liga i Milan su bili viši nivo. Alegri mi je objasnio kako da igram na visokom nivou, kako da se nosim sa pritiskom, kako da igram velike utakmice na svaka tri dana jer smo bili u Ligi šampiona. Bio je idealan trener za mladog igrača poput mene i zahvalan sam mu na tome što me je naučio - istakao je Nijang, a za kraj je dodao kako smatra da je Alegri pravi čovek za Milan:

- Ako hoćete da osvajate trofeje, Alegri je pravi trener, baš onaj koji vam je potreban. Jer on zna kako se osvajati trofeji, njegova karijera govori sama za sebe. Pored toga, on unapređuje mlade igrače, zna kako da upravlja šampionima i svlačionicom generalno.

