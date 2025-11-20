BOLNICA U LONDONU! Čak 19 fudbalera propušta meč Totenhem - Arsenal?!
U nedelju je na programu veliki derbi između Totenhema i Arsenala, a meč koji se igra na "Emiratima" bi mogao da protekne bez nekoliko igrača i sa jedne i sa druge strane.
To "nekoliko" bi moglo da se proširi i na čak 19 igrača ukupno.
Arsenal je u debelim problemima jer nedostaje veliki broj igrača, neki su se povredili na reprezentativnoj pauzi, dok su neki od ranije povređeni tako da će Mikel Arteta teško sastaviti tim.
Gabrijel se povredio na meču reprezentacije Brazila i odsustvovaće mesec do dva, a povredio se i Timber na obavezama sa reprezentacijom Holandije. Haverc i Odegard imaju problem sa kolenom, dok je Đokereš i dalje van terena zbog povrede. Kalafiori se vratio sa reprezentativne dužnosti takođe sa povredom.
Martineli vuče povredu od Kristal Palasa, dok je Madueke povređen od septembra. Naravno, tu je i Žezus koji se neće vraćati do decembra.
Totenhem ima slične probleme. Lukas Bergval se povredio, Randal Kolo Muani takođe, a odavno je već povređen i Solanke. Medison se neće vraćati do maja, Kuluševski će u januaru, a Dragušin verovatno sledećeg meseca. Arči Grej ima problem sa zadnjom ložom i mogao bi da propusti meč sa Arsenalom. Nije to sve, na povrede su se žalili Ben Dejvis, Iv Bisuma i Kota Takai.
Kurir sport / Spotske.net
