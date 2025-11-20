Slušaj vest

Albert Rijera, trener fudbalera Celja, tražen je poslednjih meseci.

Za njega je veliki interes pokazala Crvena zvezda, a imuni na odlično vođenje ekipe Celja nisu ostali ni čelnici zagrebačkog Dinama i moskovskog Spartaka.

Albert Rijera trener fudbalera Celja Foto: ©INPHO/Ryan Byrne / imago sportfotodienst / Profimedia

Španskom treneru Albertu Rijeri ugovor sa Celjom ističe na leto, a kako sada stvari stoje, on ne želi baš da na zimu napusti ekipu sa kojom ima nameru da odbrani titulu u Sloveniji i napravi rezultat u Ligi konferencije. To komplikuje posao Zvezdi, Dinamu i Spartaku koji ga žele na zimu.



Sa druge strane, vlasnik Celja ruski bogataš Valerij Kolotilo, spreman je da ponudi novi ugovor Albertu Rijeri. Tako barem pišu mediji iz Slovenije, a pregovori između dve strane su uveliko počeli. U slučaju da ne dođe do dogovora i da Španac ne potpiše ugovor, Celje će u decembru za njegovu slobodu tražiti obeštećenje od čak 2.000.000 evra. Ogromna suma za trenera koji u junu 2026. postaje slobodan.

1/5 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: Sznapka Petr / ČTK / Profimedia, Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Da podsetimo, Crvena zvezda je u proleće 2023. platila 500.000 evra Makabiju iz Haife za trenera Baraka Bahara. Pitanje je sada, da li je šampionu Srbije u interesu da za Alberta Rijeru plati četiri puta veću sumu. Sa druge strane, nije poznato da li su iz Zagreba i Moskve spremni da tako posluju, jedino što se zna jeste da Spartak Albertu Rijeri nudi godišnju platu od 1.200.000 evra, bez bonusa i premija, ukoliko dođe u glavni grad Rusije ove zime.

Jasno je da priče i pisanja oko Alberta Rijere i Crvene zvezde, koja dolaze iz Slovenije, nikako nisu u interesu srpskog kluba pred utakmice u Ligi Evrope. Crveno-beli u četvrtak 27. novembra od 21.00 čas dočekuju rumunski FCSB, a svi se sećaju koliko je gorčine izrekao trener Vladan Milojević pred utakmicu sa Lilom, kada je čak i pominjao Alberta Rijeru i njegov dolazak u Ljutice Bogdana 1A.



