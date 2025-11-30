Sofija Milošević sasvim siguno jedna je od najatraktivnijih i najlepših supruga fudbalera.
Kada ona objavi fotku, internet gori! Atraktivna Sofija, supruga Luke Jovića, izgleda bolje nego ikada! (GALERIJA)
Karijeru je izgradila upravo na brutalnom izgledu, koji nisu uspela da poremete ni dva porođaja. Ne libi se da pokaže svoj seksepil na maksimumu, pa njena pojava svuda izaziva pažnju, a objave vrelih fotki prave haos na internetu. Pogledajte neke od njih:
