Crvena zvezda će se sastati sa ekipom Budućnosti iz Dobanovaca u okviru 1/8 finala Kupa Srbije odlučeno je žrebom u prostorijama Sportskog centra FSS u Staroj Pazovi, a utakmica će biti odigrana na gostujućem terenu.

‍Utakmice osmine finala Kupa Srbije su planirane za 3. decembar, a crveno-beli će meč protiv Budućnosti odigrati u drugom terminu, koji će biti naknadno poznat.

Razlog je taj što Crvena zvezda za 3. decembar ima već zakazan zaostali prvenstveni meč sa Čukaričkim, koji je ranije bio odložen zbog Zvezdinih obaveza na evropskoj sceni.

U prethodnih pet sezona crveno-beli su uspeli isto toliko puta da osvoje pehar Kupa Srbije. Pred izabranicima Vladana Milojevića je i ove godine takmičenje na tri fronta i prilika da šestu godinu zaredom podignu trofej namenjen osvajaču nacionalnog kupa.

Ostali parovi:

Mačva – IMT

Spartak – Zemun

Novi Pazar – Dubočica

Grafičar – Radnički Niš

Borac – Jedinstvo Ub

Železničar – Trajal

Vršac–Vojvodina