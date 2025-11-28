Slušaj vest

Sa bujnim grudima i stajlingom koji prati njen atraktivni izgled, njene fotke izazivaju lavine lajkova i komentara. Bez sumnje, ona je jedna od najbombastičnijih žena u svetu fudbala.

Jovana Gajić Foto: PrintscreenInstagram/jovanagajic, PrintscreenInstagram/ jovanagajic

Ne propustiteFudbalSKINULE SE ŽENE SRPSKIH FUDBALERA - NE ZNA SE KOJA IMA VEĆI DEKOLTE! Lepše polovine Rajkovića, Mitra i Bambija zapalile internet! FOTO
zzzz.JPG
FudbalKAD ONA ŠETA SVI SE OKREĆU: Izabranica ljubimca Grobara mami uzdahe gde god se pojavi (FOTO)
screenshot-1.jpg
StarsZAVELA JE SRPSKOG FUDBALERA Rodila mu ćerku i sina, a potpisali su PREDBRAČNI UGOVOR i ona dobija MILIONE ako se rastanu
1807-ana-paunkovic.jpg
FudbalDA SLAVIM U BEOGRADU, A TAMO DA SE IZVINJAVAM Tošić pred Junajted: Imali smo prilike da vidimo da jači ne pobeđuje uvek, u fudbalu je sve moguće! (FOTO)
partizanzvezda-53.jpg