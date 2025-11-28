Supruga Bambija Tošića, Jovana Gajić, već godinama raspamećuje fanove vrelim fotkama koje objavluje na društvenim mrežama.
Da li je ona najseksi supruga fudbalera? Jovana je zavela Bambija Tošića, a kada vidite njene fotke biće vam jasno i kako! (GALERIJA)
Sa bujnim grudima i stajlingom koji prati njen atraktivni izgled, njene fotke izazivaju lavine lajkova i komentara. Bez sumnje, ona je jedna od najbombastičnijih žena u svetu fudbala.
Jovana Gajić Foto: PrintscreenInstagram/jovanagajic, PrintscreenInstagram/ jovanagajic
