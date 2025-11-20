Slušaj vest

U baražu će po treći put u nizu igrati selekcija Italije, koja u prethodna dva navrata nije uspela da ga prođe. Treći uzastopni izostanak zaredom sa Mundijala bi bio totalna karastrofa za četvorostruke šampione planete, a put do završnog turnira im neće biti lak.

U polufinalu 26. marta dočekuju Severnu Irsku u Bergamu, tu će biti izraziti favoriti i ukoliko pobede u finalu će pet dana kasnije gostovati boljem iz meča Vels - Bosna i Hercegovina. Tu im neće biti lako, posebno ako im rivali budu Velšani.

Selektor "azura" Đenaro Gatuzo oglasio se odmah nakon izvlačenja parova.

"Znamo Vels i Bosnu, stadion u Kardifu je težak za sve, ali hajde sada da se bavimo polufinalom. Severna Irska je tim na koji moramo da se fokusiramo. Igraju svojim stilom, veoma su fizički jaki, borbeni i opasni kod dugačkih lopti. Moraćemo da odigramo sjajnu utakmicu kako bi ih pobedili. Ali, možemo da se takmičimo sa njima i verujem da ćemo igrati finale baraža", kazao je Gatuzo, koji je kao igrač sa Italijom osvojio Mundijal 2006. godine u Nemačkoj.