Slušaj vest

U Cirihu je održan žreb za baraž za Svetsko prvenstvo i doneo je vrlo zanimljive parove.

U baražu će po treći put u nizu igrati selekcija Italije, koja u prethodna dva navrata nije uspela da ga prođe. Treći uzastopni izostanak zaredom sa Mundijala bi bio totalna karastrofa za četvorostruke šampione planete, a put do završnog turnira im neće biti lak.

Đenaro Gatuzo Foto: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia, Vojko Basic / imago sportfotodienst / Profimedia, Ante Cizmic / imago sportfotodienst / Profimedia

 U polufinalu 26. marta dočekuju Severnu Irsku u Bergamu, tu će biti izraziti favoriti i ukoliko pobede u finalu će pet dana kasnije gostovati boljem iz meča Vels - Bosna i Hercegovina. Tu im neće biti lako, posebno ako im rivali budu Velšani.

Selektor "azura" Đenaro Gatuzo oglasio se odmah nakon izvlačenja parova.

"Znamo Vels i Bosnu, stadion u Kardifu je težak za sve, ali hajde sada da se bavimo polufinalom. Severna Irska je tim na koji moramo da se fokusiramo. Igraju svojim stilom, veoma su fizički jaki, borbeni i opasni kod dugačkih lopti. Moraćemo da odigramo sjajnu utakmicu kako bi ih pobedili. Ali, možemo da se takmičimo sa njima i verujem da ćemo igrati finale baraža", kazao je Gatuzo, koji je kao igrač sa Italijom osvojio Mundijal 2006. godine u Nemačkoj.

Ne propustiteFudbalNESTVARNA NORVEŠKA PONOVO RAZNELA ITALIJU: Haland i družina pokerom ponizili Azure i otišli na Mundijal!
profimedia-1052840900.jpg
FudbalFRANCUSKA IDE NA MUNDIJAL: Irska šokirala Portugal, Kristijano Ronaldo isključen! Italija sačuvala teoriju...
profimedia-1052273324.jpg
FudbalGATUZO SE SELI AKO ITALIJA NE ODE NA MUNDIJAL: Selektor obećao - Azurima treći put uzastopno katastrofa ne sme da se desi!
FudbalNIJE MU PROBLEM DA PROMENI REPREZENTACIJU! Supertalentoavni fudbaler gubi strpljenje! Ako ne stigne poziv...
Sule bi mogao da zaigra za Italiju

20.11.2025. REDAKCIJA 1. DEO Izvor: Kurir TV