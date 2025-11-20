Fudbalski klub Crvena zvezda obavestio je javnost da je UEFA promenila prethodnu odluku i omogućila prisustvo gostujućih navijača na gostovanju protiv Šturma u Gracu 11. decembra u okviru šestog kola Lige Evrope.
LIGA EVROPE
UEFA USVOJILA ZVEZDINU ŽALBU: Delije mogu u Grac!
Nakon što je klub uložio zvaničnu žalbu, nadležni organi UEFA detaljno su razmotrili iznete argumente i usvojili zahtev crveno-belih.
U žalbenom postupku Crvena zvezda je jasno istakla da skandiranje „Mi smo cigani, najjači smo, najjači“ u kontekstu navijačke kulture kluba nema negativnu niti uvredljivu konotaciju, već predstavlja deo identiteta koji njeni navijači koriste bez ikakve diskriminatorske namere. UEFA je uvažila navedeno objašnjenje i ocenila da nema osnova za prethodno izrečenu zabranu.
Samim tim, navijačima Crvene zvezde biće omogućeno da organizovano prisustvuju utakmici u Gracu. Crveno-beli smatraju da su navijači ovu odluku u potpunosti zaslužili podrškom, sportskim ponašanjem i prisustvom na svakom gostovanju.
