Nakon što je klub uložio zvaničnu žalbu, nadležni organi UEFA detaljno su razmotrili iznete argumente i usvojili zahtev crveno-belih.

U žalbenom postupku Crvena zvezda je jasno istakla da skandiranje „Mi smo cigani, najjači smo, najjači“ u kontekstu navijačke kulture kluba nema negativnu niti uvredljivu konotaciju, već predstavlja deo identiteta koji njeni navijači koriste bez ikakve diskriminatorske namere. UEFA je uvažila navedeno objašnjenje i ocenila da nema osnova za prethodno izrečenu zabranu.