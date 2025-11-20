Slušaj vest

Nakon što je klub uložio zvaničnu žalbu, nadležni organi UEFA detaljno su razmotrili iznete argumente i usvojili zahtev crveno-belih.

U žalbenom postupku Crvena zvezda je jasno istakla da skandiranje „Mi smo cigani, najjači smo, najjači“ u kontekstu navijačke kulture  kluba nema negativnu niti uvredljivu konotaciju, već predstavlja deo identiteta koji njeni navijači koriste bez ikakve diskriminatorske namere. UEFA je uvažila navedeno objašnjenje i ocenila da nema osnova za prethodno izrečenu zabranu.

Samim tim, navijačima Crvene zvezde biće omogućeno da organizovano prisustvuju utakmici u Gracu. Crveno-beli smatraju da su navijači ovu odluku u potpunosti zaslužili podrškom, sportskim ponašanjem i prisustvom na svakom gostovanju.

