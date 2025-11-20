Slušaj vest

Bivši golman i kapiten PartizanaAleksandar Jovanović istakao je želju da se jednoga dana vrati u Humsku.

On je prethodnog leta otišao u Tursku i stao na gol tamošnjeg Kodžaelija, ali ističe da se i dalje nije navikao na to da je otišao iz Srbije:

Aleksandar Jovanović Foto: Starsport, @starsport

- Mnogo je težak dres Partizan, pogotovo ta golmanska priča. Milošević i Krunić su odradili dobar posao. Mada uvek može bolje. Kad ste golman sve se vidi, ali ponoviću - rade dobar posao. Voleo bih da se vratim u Humsku i osvojim ono što nisam. Kad, ne znam. Kratko sam i bio - dve godine. Samo što sam mnogo stvari prošao sa Partizanom, pa je delovalo kao dosta više godina provedenih u Humskoj. Ostao je amanet da osvojim trofej. Pogotovo jer sam bio kapiten slavnog kluba - rekao je Jovanović za "Sportski žurnal".

masa01.jpg
13501421.jpg
Džejms Naneli
ZVEZDA-LIL_010.jpg

BONUS VIDEO:

Aleksandar Jovanović posle 172. večitog derbija Izvor: Kurir