Posle više od dve godine van terena, Pol Pogba nalazi se na korak od povratka fudbalu.

Naime Monako je francuskog vezistu uključio u planove za utakmicu predstojećeg vikenda, što bi moglo označiti njegov prvi takmičarski nastup još od 3. septembra 2023. godine, prenose francuski mediji.

Pogba, 32, tada je poslednji put zaigrao za Juventus, ušavši u finišu meča protiv Empolija, u pobedi torinskog kluba 2:0. Ubrzo nakon toga njegova karijera zapala je u krizu, pošto je u avgustu iste godine bio pozitivan na DHEA, zabranjenu supstancu koja povećava nivo testosterona. Francuz je tvrdio da je zabranjeni sastojak uneo nenamerno, kroz suplemente za koje je verovao da su bezbedni.

Italijanska antidoping agencija izrekla mu je u februaru 2024. četvorogodišnju zabranu igranja, ali je Kazacioni sud za sportsku arbitražu (CAS) kasnije smanjio kaznu na 18 meseci, čime mu je povratak omogućen od marta 2025. godine.

Monako je potom ponudio šansu osvajaču Mundijala 2018. godine, a Pogba je potpisao dvogodišnji ugovor odlučan da obnovi karijeru i povrati formu

Pogba je u četvrtak odradio pun trening bez ikakvih problema, a očekuje se da će na isti način završiti i petak. Ukoliko ne bude komplikacija, otputovaće sa ekipom u Ren, gde bi mogao da dobije prve minute posle duge pauze.

Pogbin lični cilj ostaje povratak u reprezentaciju Francuske za Svetsko prvenstvo 2026. godine, za koju je do sada upisao 91 nastup i 11 golova.