Ćerka legendarnog Siniše Mihajlovića na Instagramu je podelila emotivan video svog  jednogodišnjeg sina Leonea Siniše, koji je neverovatno podsetio javnost koliko je slavni fudbaler i trener i dalje prisutan u srcima svoje porodice.

Unuk Sinise Mihajlovica Izvor: Instagram

Na snimku, mali Leone, koji ponosno nosi dedino ime, na pitanje: "Gde je deda?" Umesto zbunjenosti, dečak sa osmehom ustaje, odlazi do komode i prstićem pokazuje na fotografiju Siniše Mihajlovića - baš kao da je deda i dalje tu, čuva ga i prati svaki korak.

Siniša Mihajlović Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia, Starsport

Virdžinija je video objavila uz emotivne reakcije koje su preplavile društvene mreže. Komentari samo pljušte, a jedan prednjači: "Siniša živi kroz njega, isti pogled, isti osmeh!"

Leone Siniša
Leone Siniša Foto: PrintscreenInstagram

Posetimo, legendarni Miha preminuo je u decembru 2022. godine nakon duge i hrabre borbe s leukemijom.

Grob Siniše Mihajlovića Izvor: Kurir