Na terenima Fudbalskog saveza Beograda na Adi Ciganliji odigrano je finale Kupa Beograda za žene, gde je ŽFK Železnik 1930 slavio protiv ekipe ŽFK Gročanski i ponovo potvrdio da je jedan od najperspektivnijih ženskih klubova u prestonici.

Utakmica je odigrana u odličnoj atmosferi, uz borbenu igru i visok ritam, ali najveći utisak ostavila je činjenica da je većinu meča izneo izuzetno mlad tim - igračice od 16, 17 i 18 godina. Ova generacija je postala simbol kluba koji godinama sistemski radi, podmlađuje se i iz sezone u sezonu podiže nivo.

Trofej Kupa Beograda tako postaje kruna dugoročnog rada, ali i jasna poruka da se u Železniku stvara baza koja će obeležiti ženski fudbal u gradu u narednim godinama.

ŽFK „Lavice“ u srcu sportskog sistema koji se eksplozivno širi

ŽFK „Lavice“ deluje u okviru Sportskog društva Železnik, koje je u poslednje dve godine postalo jedno od najbrže rastućih sportskih kolektiva u Beogradu. Centralni stubovi ovog sporta su FK Železnik i ŽFK Železnik, koji zajedno nose isti sistem vrednosti, lokalnu energiju i posvećenost razvoju mladih.

Samo u poslednjim mesecima u okviru sportskog društva osnovani su:

• kik-boks klub

• karate klub

• džudo klub

• i boks klub - čije je osnivanje pre godinu i po dana već donelo istorijski trenutak

Najveća potvrda ozbiljnosti sistema stigla je kada je svetska šampionka u boksu, jedina srpska svetska šampionka - Anđela Branković - potpisala za BK Železnik. Taj potez postao je simbol nove faze razvoja društva i dokaz da klub gradi kredibilitet koji se prepoznaje na nacionalnom nivou.

FK Železnik, kao najstariji i najpoznatiji stub društva, godinama predstavlja osnovu na kojoj se gradi celokupni sportski sistem - škola fudbala, omladinske kategorije i snažan lokalni identitet učinili su da i ženski fudbal, ali i novoosnovani klubovi, imaju stabilan temelj za razvoj.

Predsednik društva, Miloš Liješkić, ovako je ocenio trenutak:

„Osnivanjem više borilačkih klubova i dolaskom svetske šampionke kao što je Anđela Branković, pokazali smo da sport u Železniku ima pravu perspektivu. Ulažemo ogromnu energiju, ljudstvo i vreme da naše sportsko društvo za kratak period postane jedno od najprepoznatljivijih u Beogradu.“

On je otkrio i naredne korake u širenju sportske porodice:

„Ovih dana očekujemo i zvanično priključenje ženske futsal ekipe, odnosno kluba malog fudbala, koji će postati deo našeg sportskog društva. Paralelno s tim, u završnoj smo fazi formiranja Odbojkaškog kluba Železnik, u saradnji sa jednom od najpoznatijih srpskih odbojkaških agencija - ‘Volley Forever’. Verujem da će upravo ovi novi koraci pokazati koliko brzo napredujemo i koliki potencijal ovo sportsko društvo ima. Zaista mislim da ćemo u veoma kratkom roku pokazati naš puni kapacitet.“

Trofej kao potvrda šire vizije

Pobeda u finalu Kupa Beograda nije samo sportski rezultat. Ona je odraz sistema koji raste, mladih koje dobijaju šansu, trenera koji grade strukturu i šireg sportskog društva koje se pretvara u jedan od najkompletnijih projekata u Beogradu.

ŽFK Železnik ovim peharom upisuje još jedan veliki uspeh - ali, prema svemu viđenom, deluje da ovo nije vrhunac, već tek uvod u ono što dolazi.

