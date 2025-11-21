Slušaj vest

Vezista Mančester sitija Rodri i dalje nije spreman za povratak na teren.

Od kako je doživeo tešku povredu ligamenata kolena u jesen 2024. godine, Rodri nikako ne može da pronađe pravu fizičku formu.

Telo je pretrpelo mnogo, radio je žestoko da se vrati, ali je usput stradala i zadnja loža, koju i dalje vuče.

"Rodri je napravio dobre korake, prošlo je tri sedmice od poslednje obnove povrede. On zna da mu je potrebno vreme da se oporavi i mentalno, a posebno fizički zbog svih problema koje je imao. Potreban nam je u kontinuitetu od sada pa do kraja sezone, ali kada se potpuno oporavi", rekao je Pep Gvardiola.

Rodri je ove sezone zbog povrede lože već propustio 11 utakmica, a na terenu je proveo nešto više od 400 minuta.

U njegovom odsustvu, očekuje se da tandem veznih budu i dalje Niko Gonzales i Bernardo Silva.

Siti za vikend gostuje Njukaslu, u subotu od 18.30.

