Slušaj vest

Španski trener na klupi slovenačkog Celja, Albert Rijera, već neko vreme centralna je tema u regionu.

Za njegove usluge su navodno bili zainteresovani Crvena zvezda, pojedini ruski klubovi poput moskovskog Spartaka, ali i zagrebački Dinamo.

Albert Rijera Foto: Sznapka Petr / ČTK / Profimedia, Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Rijerin agent, čuveni Hrvat Endi Bara, gostovao je na MAXSport-u kod Valentine Miletić u emisiji Druga strana medalje i tom prilikom objasnio je da je španski trener daleko od odlaska iz Celja i da priča o njegovom dolasku u Dinamo nije realna.

- Priča o Dinamu i Albertu Rijeri nije realna. Dinamo ima dobrog trenera, kojem nije lako. Rijera? Dinamo je veliki klub i za njega bi to u ovom trenutku bio napredak, ali bi zbog finansija bilo teško. Tamo zarađuje nerealno mnogo, mnogo više nego što bi mu Dinamo mogao ponuditi. O tome uopšte nema smisla govoriti. Ne verujem da bi bio spreman toliko finansijski da se spusti da bi došao u hrvatsku ligu. Pored toga, sa Celjem treba ispregovarati i obeštećenje... Mnogo je faktora koji su zahtevni - rekao je Bara.

Endi Bara Foto: Screenshot, Printscreen / Youtube / Podcast Inkubator

Šta vi mislite, gde će na kraju završiti Albert Rijera? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje.

Ne propustiteFudbalSLOBODA ALBERTA RIJERE KOŠTA 2.000.000 EVRA: Jasna poruka Crvenoj zvezdi, Dinamu i Spartaku!
Albert Rijera
FudbalALBERT RIJERA UMESTO MILOJEVIĆA NA MARAKANI?! Konačno se oglasio čovek koji kroji budućnost Crvene zvezde!
profimedia-0990797902ријера.jpg
FudbalALBERT RIJERA NAŠAO RUPU U SISTEMU, PA POVUKAO POTEZ ZBOG KOG BRUJI REGION! Napravio haos, izbacio 18-godišnjaka iz igre posle JEDNOG MINUTA! Razlog je bizaran!
Albert Rijera
FudbalKONAČNO ZNAMO DA LI RIJERA DOLAZI U ZVEZDU - Direktor Celja sve otkrio i obratio se Vladanu Milojeviću: To je cinizam
Albert Rijera

 BONUS VIDEO:

Vladan Milojević pred meč sa Bragom Izvor: Kurir televizija