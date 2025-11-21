Rijerin agent, čuveni Hrvat Endi Bara , gostovao je na MAXSport-u kod Valentine Miletić u emisiji Druga strana medalje i tom prilikom objasnio je da je španski trener daleko od odlaska iz Celja i da priča o njegovom dolasku u Dinamo nije realna.

- Priča o Dinamu i Albertu Rijeri nije realna. Dinamo ima dobrog trenera, kojem nije lako. Rijera? Dinamo je veliki klub i za njega bi to u ovom trenutku bio napredak, ali bi zbog finansija bilo teško. Tamo zarađuje nerealno mnogo, mnogo više nego što bi mu Dinamo mogao ponuditi. O tome uopšte nema smisla govoriti. Ne verujem da bi bio spreman toliko finansijski da se spusti da bi došao u hrvatsku ligu. Pored toga, sa Celjem treba ispregovarati i obeštećenje... Mnogo je faktora koji su zahtevni - rekao je Bara.