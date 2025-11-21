NAVIJAČI BARSE U TRANSU! Tim se vraća na "Kamp nou", Hansi Flik otkrio niz dobrih vesti!
Trener Barselone Hansi Flik otkrio je danas nekoliko lepih vesti pred povratak na "Kamp nou".
Kao što je poznato, Barsa se posle dve i po godine vraća na svoj renovirani stadion, doduše, ne kompletno, jer je kapacitet 45.000 sedećih mesta.
Rival po meri - Atletik Bilbao, a Flik je usput potvrdio da se vraćaju i prvi golman Đoan Garsija i kapiten Rafinja, dok je najavio i skoriji povratak Pedrija.
"Da, Đoan Garsija će braniti sutra, potpuno je spreman. Rafinja se oporavio, računamo na njega, ući će u drugom poluvremenu, videćemo da li 10 ili 20 minuta. Pedri još uvek nije sa nama, ali biće za nekoliko dana i on u sastavu. Nećemo ga požuritavati, idemo korak po korak, ali utisci su dobri. Rašford ima temperaturu, dva dana nije trenirao, videćemo sutra kako će se osećati", rekao je Flik.
Posebna tema je Lamin Jamal koji je zbog terapije koju je dobio od lekarskog tima Barselone bio primoran da preskoči reprezentativne utakmice.
"Jamal radi odlično i verujem da je spreman za sutra. Veoma smo srećni njegovim odnosom i napornim radom da reši sve nelagode", istakao je Flik.
Van stroja će biti kapiten Frenki de Jong zbog crvenog kartona u prošlom kolu, pa se očekuje da u veznom redu zaigraju Mark Kasado, Fermin Lopez i Dani Olmo.
Ipak, za Čelsi u Ligi šampiona biće najverovatnije tu i Pedri i De Jong, pa bi od sledeće sedmice na listi povređenih mogli da ostanu samo duže odsutni Mark Andre Ter-Štegen i Gavi.
Utakmica Barselona - Atletik Bilbao na programu je u subotu u 16.15.
Kurir sport / Sportske.net
BONUS VIDEO: