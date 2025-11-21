Slušaj vest

Arsenal je odlučio da nagradi Bukaja Saku za izuzetne igre i da mu ponudi novi ugovor, koji je engleski reprezentativac prihvatio.

1/13 Vidi galeriju Arsenal 2025/26 Foto: Simon Davies / imago sportfotodienst / Profimedia, Marc Aspland / News Licensing / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

Saka će dobiti znatno poboljšane lične uslove u novom, ugovoru na četiri i po godine, prenose engleski mediji,

Saka je već nekoliko sezona glavna uzdanica tima Mikela Artete i to se oslikava u njegovoj statistici.

Ove sezone je na 14 mečeva postigao šest golova u svim takmičenjima, a Arsenal predvodi Premijer ligu na samom vrhu.

Ukupno je za Arsenal odigrao 278 utakmica i postigao je 76 golova, uz 71 asistenciju.