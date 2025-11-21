Slušaj vest

Aleksandar Polimac (2010), jedan od najtalentovanijih mladih fudbalera svoje generacije.

Kako ističu iz IMT-a, mladi fudbaler je godinama "rudario" svoj status, prolazio kroz sva iskušenja i zasluženo se izborio za mesto među najboljim igračima u svom uzrastu. Reprezentativac Makedonije i važan deo omladinskog pogona Partizana, sada bira IMT kao korak ka velikom snu, da jednog dana zaigra u najvećim ligama Evrope.

Aleksandar Polimac
Aleksandar Polimac Foto: PrintscreenInstagram

- Dolazim iz Partizana, 2010. sam godište i igram na poziciji levog krila. Izabrao sam IMT jer je to kub koji ima najbolji razvoj u Srbiji i ljudi iz kluba ima ogromno poverenje u mene, a ja ću to opravdati na terenu - istakao je Polimac.

Mladi “profesionalac” dobio je toplu dobrodošlicu, uz simboličnu poruku da je ovo pista sa koje će imati priliku da “poleti u neslućene visine”.

