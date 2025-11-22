Slušaj vest

Na taj način Brđani će otvoriti drugi krug Super lige Srbije, taj duel pod Bagdalom biće premijerni u 16. kolu elitnog srpskog takmičenja.

Belo-crni su, na žalost, imali nešto dužu pauzu od ostalih, zbog tragičnih okolnosti odložen je meč koji je Čukarički trebalo da igra u Kragujevcu protiv Radničkog 1923. U pauzi su izabranici Milana Lešnjaka pojačali rad, a odigrali su i jednu prijateljsku utakmicu u kojoj su na Banovom brdu savladali ekipu Železničara (2:1).

„Bila nam je to dobra proba, u kojoj rezultat nije bio bitan. Želja je bila da igrači ostanu u ritmu, pred zaista naporan raspored koji nas čeka, a do kraja kalendarske godine moraćemo da odigramo i dve zaostale utakmice, protiv Crvene zvezde i Radničkog 1923. Ali, za sada ne gledamo toliko unapred, već smo maksimalno fokusirani na meč protiv Napretka“, kazao je šef stručnog štaba Čukaričkog Milan Lešnjak.

Brđani su sezonu otvorili upravo pobedom protiv Napretka, tada su kao domaćini igrali u Pančevu (1:0). I upravo podsećanje na taj meč budi oprez kod Lešnjaka.

„Dobro se sećamo te utakmice, u kojoj smo se baš namučili. Napredak se predstavio u lepom svetlu, iako je gotovo čitavu utakmicu bio sa igračem manje. Imali su posle problema, promenili trenera, ali sam siguran da je i njima pauza dobro došla i da će se potruditi da u predstojećem periodu uhvate priključak. Moraćemo da budemo vrlo oprezni protiv kluba sa velikom tradicijom, koji svakako zaslužuje da igra u elitnom rangu“, kazao je na početku Lešnjak, koji je potom nastavio:

„Nikad nije bilo lako u Kruševcu, tamo se bodovi teško osvajaju. A nama bi u ovom trenutku baš mnogo značili. Pre svega, pristup utakmici moraće da bude na visokom nivou, kao što je to bio slučaj u duelu sa Partizanom. Prošlo je dosta od tog, poslednjeg takmičarskog susreta, ali verujem da su se momci osvežili i siguran sam da spremni dočekuju nastavak sezone“.

Za razliku od prvog meča protiv Napretka, ekipa Čukaričkog je dodatno pojačana, u klub je stigla nekolicina vrlo iskusnih igrača, Srđan Mijailović, Nemanja Tošić, Nemanja Miletić…

„Nismo imali nikakvu sumnju kad smo dovodili te momke i vrlo smo zahvalni upravi kluba što je uradila veliki posao oko pojačanja. Bilo je potrebno malo vremena da se sve posloži, ali sam siguran da će ekipa biti sve bolja kako sezona bude odmicala. To je i bio cilj, da budemo najbolji kad je najpotrebnije, ali zaista ove sezone nema lakih rivala u Super ligi Srbije i teško je predvideti ishod bilo koje utakmice, što daje dodatnu draž takmičenju. Između ostalog, i zbog toga ćemo biti na velikom oprezu u Kruševcu“.

Raduje Lešnjaka i sve bolji učinak mladih igrača u timu.