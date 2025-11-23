Slušaj vest

Londonski Arsenal zainteresovan je za jednog od najboljih igrača Juvenstusa - Kenana Jildiza.

Njegove partije pomno je pratio Real Madrid, Čelsi je tokom leta pokušao da ga dovede, ali je odbijen, a sada se u trku umešao i Arsenal.

Engleski mediji prenose da je klub već imao sastanak sa menadžerom fudbalera Mendešom.

Juventus nije spreman da se odrekne jednog od najboljih igrača, pa je odmah stupio u pregovore o nastavku saradnje i za sada se sve odvija u dobrom pravcu za klub iz Torina.

Kurir sport