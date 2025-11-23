Slušaj vest

Londonski Arsenal zainteresovan je za jednog od najboljih igrača Juvenstusa - Kenana Jildiza.

Njegove partije pomno je pratio Real Madrid, Čelsi je tokom leta pokušao da ga dovede, ali je odbijen, a sada se u trku umešao i Arsenal.

Engleski mediji prenose da je klub već imao sastanak sa menadžerom fudbalera Mendešom.

Juventus nije spreman da se odrekne jednog od najboljih igrača, pa je odmah stupio u pregovore o nastavku saradnje i za sada se sve odvija u dobrom pravcu za klub iz Torina.

Kurir sport

Ne propustiteOstali sportoviOGROMAN SKANDAL U NEMAČKOJ! ŠAMPIONU BUNDESLIGE UKRADEN PEHAR! Klub se oglasio hitnim saopštenjem - istraga je u toku, isplivali detalji haosa!
1586741.jpg
Fudbal"DOBRO SE SEĆAMO TE UTAKMICE, U KOJOJ SMO SE BAŠ NAMUČILI..." Lešnjak najavio meč sa Napretkom!
partizancukaricki168855.jpg
FudbalDVE GODINE POSLE KAZNE ZBOG DOPINGOVANJA VREME JE ZA POVRATAK: Velika zvezda, dete migranata i muž lepotice spreman je za kam-bek
Pol Pogba sa ženom Marijom Zulajom
FudbalIZGUBILI UTAKMICU, PA HEROJSKIM ČINOM SRPEČILI TRAGEDIJU! Ilija, Igor i Josip u poslednji čas izvukli vozača iz zapaljenog automobila i spasili mu život (VIDEO)
Herojski čin igrača Uskoka

Miki Van De Ven gol na Totenhem Kopenhagen Izvor: ESPN/Screenshot