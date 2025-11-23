Slušaj vest

"Sa "GL Events" smo se dogovorili oko opštih uslova koji će nam omogućiti da pređemo u fazu potpisivanja ugovora o našoj saradnji", rekao je Dialo nakon sastanka izvršnog odbora koji je odobrio odluku.

U poslednjih nekoliko meseci, Francuska je odigrala svoje poslednje domaće mečeve kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine na Parku prinčeva u Parizu.

"Ovo je dobra vest, jer nakon Rukometnog saveza, i Fudbalski savez Francuske će moći da se vrati u svoje "pravo okruženje"", dodao je.

Posle dvogodišnjih postupaka i neuspešnih žalbi bivših koncesionara "Bouygues" i "Vinci", koji su upravljali stadionom od 1995. godine, "GL Events" je u avgustu dobio koncesiju na 30 godina za upravljanje Stadionom Francuska, dok država ostaje vlasnik.

Kompanija je ranije postigla dogovor sa Fudbalskim savezom Francuske o pet utakmica godišnje, ali se do sada nije dogovorila sa FFF zbog nezadovoljstva finansijskim uslovima. Dialo je istakao "znatno poboljšanje ekonomskih uslova za savez i reprezentaciju Francuske da igraju na Stadionu Francuska", ali nije precizirao finansijske detalje.

U okviru konačnog ugovora predviđena je prva faza do 2030. godine, tokom koje će biti izvedeni radovi na stadionu, a FFF će imati mogućnost da mečeve organizuje na drugim lokacijama ukoliko bude potrebno.

