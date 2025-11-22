Slušaj vest

Fudbaleri Notingem Foresta pobedili su na gostujućem terenu Liverpul 3:0, u utakmici 12. kola Premijer lige.

Prednost Notingem Forestu doneo je Muriljo golom u 33. minutu, a vođstvo je uvećao Nikolo Savona pogotkom u 46. minutu.

Konačan rezultat postavio je Morgan Gibs-Vajt pogotkom u 78. minutu.

Gol koji je postigao napadač Notingem Foresta Igor Žezus u 35. minutu poništen je zbog igranja rukom nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije.

Srpski defanzivac Nikola Milenković odigrao je celu utakmicu za Notingem Forest.

Notingem Forest zauzima 16. mesto na tabeli sa 12 bodova, dok se Liverpul, aktuelni šampion Premijer lige, nalazi na 11. poziciji sa 18 bodova.

Notingem Forest će u narednom kolu dočekati Brajton, dok će Liverpul igrati na gostujućem terenu u Londonu protiv Vest Hema.

Kristal Palas je na gostujućem terenu pobedio Vulverhempton 2:0.

Prednost Palasu doneo je Danijel Munos golom u 63. minutu, a konačan rezultat je postavio Jeremi Pino pogotkom u 69. minutu.

Kristal Palas je četvrti na tabeli sa 20 bodova, dok Vulverhempton zauzima poslednje, 20. mesto sa dva boda.

Kristal Palas će u narednom kolu u Londonu dočekati Mančester junajted, dok će Vulverhempton igrati na gostujućem terenu u Birmingemu protiv Aston Vile.

Brajton je na svom terenu pobedio Brentford 2:1.

Prednost Brentfordu doneo je Igor Tijago golom iz penala u 29. minutu, a izjednačenje Brajtonu Dani Velbek pogotkom u 71. minutu.

Pobedonosan gol za Brajton postigao je Džek Hinšelvud u 84. minutu.

Brentford je imao šansu da iz penala u trećem minutu nadoknade drugog poluvremena dođe do izjednačenja, ali je golman Brajtona Bart Verbrugen ovog puta odbranio udarac sa "bele tačke" Igora Tijaga.

Brajton je peti na tabeli sa 19 bodova, dok Brentford zauzima 12. mesto sa 16 bodova.

Brajton će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Notingem Foresta, dok će Brentford u Londonu dočekati Barnli.

Fulam je na svom terenu u Londonu pobedio Sanderlend 1:0.

Pobedonosan gol za Fulam postigao je Raul Himenes u 84. minutu.

Srpski vezista u ekipi Fulama Saša Lukić propustio je utakmicu zbog suspenzije zbog žutih kartona.

Fulam zauzima 14. mesto na tabeli sa 14 bodova, dok je Sanderlend šesti sa 19 bodova.

Fulam će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv gradskog rivala Totenhema, dok će Sanderlend dočekati Bornmut.

Bornmut je na svom terenu odigrao nerešeno protiv Vest Hema 2:2.

Srpski golman Đorđe Petrović odigrao je celu utakmicu za Bornmut u tom duelu.

(Beta)