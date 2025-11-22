Slušaj vest

"Teške su i ostale utakmice, a igraćemo još pet puta u prvenstvu i jednom u Kupu Srbije. Malo nas je omelo vreme, pa smo radili na veštačkom terenu u Šutenovcu. Moram da pohvalim momke, vredno su trenirali. Nadam se da će u Kragujevcu biti slično", rekao je Gaćinović novinarima na Gradskom stadionu.

Radnički 1923 i Novi Pazar igraće u nedelju od 16.30 na "Čika Dači".

"Naši derbiji su na gol više. Voleo bih da tako bude i ovog puta. Najavljuju i sneg, što je manje bitno. Idemo sjajnoj ekipi, sa možda i najviše internacionalaca. Spremni smo", naveo je Gaćinović.

"Mislim da ću imati sve igrače, osim Jovana Maneva. Postoje sitnije povrede Ahmeda Hadžimujovića i Semira Alića", dodao je on.

Odbrambeni fudbaler Novog Pazara Filip Bačkulja ocenio je da Radnički 1923 poseduje individualni kvalitet u ofanzivi.

"Bio sam strelac protiv Kragujevačana prošle sezone, ali više mi je u glavi da odigramo dobro. Nadam se i pozitivnom rezultatu. Verujem da ćemo imati jaku podršku od velikog broja naših navijača", rekao je Bačkulja.

