Ovo je bila prva utakmica koju su fudbaleri Barselone odigrali na Kamp Nouu od 28. maja 2023. godine, pošto je stadion bio zatvoren zbog renovacija.

Prednost Barseloni doneo je Robert Levandovski golom u četvrtom minutu, a vođstvo je uvećao Feran Tores pogotkom u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena.

Treći gol za Barselonu postigao je Fermin Lopes u 48. minutu, a konačan rezultat je svojim drugim pogotkom na utakmici postavio Tores u 90. minutu.

Atletik Bilbao je od 54. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tad direktan crveni karton dobio Ojan Sanset.

Barselona je prva na tabeli sa 31 bodom, isto koliko ima i drugoplasirani Real Madrid koji ima i utakmicu manje, dok je Atletik Bilbao osmi sa 17 bodova.

Barselona će u narednom kolu dočekati Alaves, dok će Atletik Bilbao igrati na gostujućem terenu u Valensiji protiv Levantea.

