Fudbaleri Borca iz Čačka i Grafičara remizirali su u 19. kolu Prve lige Srbije (0:0).

Posle utakmice u javnosti je odjeknula informacija da je došlo do velikog skandala, u kom su navijači domaćeg tima prvo skinuli dresove igračima, potom ušli u prostorije kluba i svlačionice, pravili haos ispred fudbalera, a na kraju sve “začinili” sa autobusom gostujućeg tima, koji su razlupali.

Kapiten Borca Milan Jevtović, otkrio je šta se dešavalo:

- U svlačionici nije bilo lomljenja niti bilo kakvih ružnih reči. Samo je bilo pitanja šta fali da budemo bolji. Jer su navijači mislili da su igrali izmireni sa dugovanjima i ostalo… Pa smo rekli kakva je trenutna situacija, razumeju sve.. Tako da sve je sada rešeno. Za autobus nisam čuo i video. Kada sam krenuo kući nisam zatekao autobus, otišli su - počeo Jevtović izjavu za Telegraf.

Potom je prokomentarisao i momenat skidanja dresova od strane navijača.

- To se desilo, jer kažem, nisu zadovoljni, a i da nisu znali kakava je zaista situacija. Tako da su nam vratili odmah u svlačionici. Naravno niko nije zadovoljan, pogotovo za nas koji smo tu iz Čačka i koji smo tu dugo godina.

Potom je konstatovao šta je potrebno za povratak Borca na stare staze slave i izlazak iz krize.

- Jedino strpljenjem, celokupne situacije - nova uprava, novi sponzori… Da budemo strpljivi i da budemo jedna zajednica-porodica da idemo ka jednom cilju. Potrebno je vreme da se stabilizuje klub, tako da verujem da ovaj klub ima lepu budućnost ali je potrebno jedno 3-4 godine da Borac bude ono što je bio - kaže Jevtović.

