- Pružio bih podršku Darku Božoviću koji se bori sa teškom bolešću. Ranije sam rekaod a je Železničar dobar tim i odlično vođen. Mi smo namestili igru u prvih 15 minuta, ali kasnije nismo uspeli da odgovorimo. Fudbal je pokazao svoje lice. Kažnjeni smo za promašaje večeras. Momci su dali sve od sebe i zahvalio bih se navijačima na podršci. Idemo ka cilju, na tome radimo - rekao je Stojaković za "TV Arena sport".