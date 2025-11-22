Partizan rasturen na svom terenu.
otvorio dušu
UŽASAN DEBI I PRVE REČI NOVOG TRENERA PARTIZANA: Stojaković progovorio...
Fudbaleri Partizana poraženi su na svom terenu od Železničara sa 3:1 u 16. kolu Superlige Srbije.
Novi trener Partizana Nenad Stojaković dao je izjavu nakon neuspešnog debija na klupi crno-belih:
Partizan - Železničar Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
- Pružio bih podršku Darku Božoviću koji se bori sa teškom bolešću. Ranije sam rekaod a je Železničar dobar tim i odlično vođen. Mi smo namestili igru u prvih 15 minuta, ali kasnije nismo uspeli da odgovorimo. Fudbal je pokazao svoje lice. Kažnjeni smo za promašaje večeras. Momci su dali sve od sebe i zahvalio bih se navijačima na podršci. Idemo ka cilju, na tome radimo - rekao je Stojaković za "TV Arena sport".
